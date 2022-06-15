Український журналіст розповів про це в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.

"Якщо ми - українці - зараз опустимо руки, росіяни всіх в Україні знищать. Не треба думати, що Маріуполь чимось відрізняється від Бучі або ж будь-якого іншого українського міста, яке росіяни можуть захопити. Росіяни не питатимуть ні про мову, ні про що інше. Вони просто вбиватимуть усіх - і жінок, і дітей", - зазначив Цимбалюк.

Журналіст наголосив, що росіянам не місце в Україні, адже всі проблеми й негаразди, які в нас є, - наші й нам із ними розбиратися.

"Спілкувався нещодавно зі снайперами надзвичайно високого професійного рівня. Тото вони могли б отримувати олімпійські медалі, а натомість убивають російських окупантів. Я запитав у одного з них, про що вони думають і відчувають, коли вбивають окупантів? Відповідь мене вразила: "Ми тут не суд і не Бог. Ми їх просто мінусуємо, робимо свою роботу". Це не наш вибір. Україна велика й різноманітна. Але всі чудово розуміють, що росіянам в Україні не місце. Якщо у нас є якісь негаразди й складнощі - це наші проблеми. А росіянам тут має бути лише смерть", - зауважив Роман Цимбалюк.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з 24 лютого по 15 червня Російська Федерація втратила близько 32 750 військових, 3 528 бронемашин, 1 440 танків і 591 безпілотник.

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