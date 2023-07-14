Про це він розповів в етері Еспресо.

"Напередодні Вільнюського саміту НАТО ми проводили акції у кожній столиці країни Альянсу. Українські громади виходили на вулиці, зустрічалися з політиками, працювали з медіа, щоб переконати ці держави у необхідності запрошення України до НАТО. Це є нагода, аби наші громади стали політичними гравцями, тому працюємо з керівниками громад у кожній ключовій країні світу, чи то в Аргентині та Бразилії, чи з громадами у Німеччині, Польщі, Франції, куди приїхало багато українців. І ми над цим працюємо, відбувається прогрес", - сказав президент Світового Конгресу Українців.

Павло Грод додав, що до того, як Україна отримала статус кандидата до ЄС, велася активна діяльність українських громад у країнах Євросоюзу, де вони активно зустрічалися з європейськими політиками.

"Ми знаємо, що політика – локальне питання. І ми у демократичному світі розуміємо, що потрібно працювати на локальному рівні, аби впливати на процеси. Таким чином намагаємося підсилювати інтереси України", - підсумував Грод.