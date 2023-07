Про це повідомляє Communities Army Of Ukraine.

Ці демонстрації були спрямовані на підтримку офіційного запрошення України в ході Вільнюського саміту НАТО, який відбувся 11-12 липня у столиці Литви, стати 33-м членом Північноатлантичного альянсу.

Мітинги у рамках кампанії пройшли у таких містах, як Аугсбург, Барселона, Берлін, Брюссель, Братислава, Бухарест, Варшава, Гельсінкі, Дублін, Загреб, Копенгаген, Лісабон, Лондон, Лос-Анджелес, Любляна, Мілан, Мюнхен, Осло, Париж, Рим, Стамбул, Стокгольм, Таллінні, Торонто, Філадельфія, Чикаго.

Учасники кампанії закликали всі небайдужі громади різних країн вийти на вулицю і продемонструвати свою підтримку Україні, при тому використовуючи хештег #UkraineNATO33rd та гасла Ukraine deserves NATO membership now та Ukraine is welcome in NATO.

Організатори кампанії (Communities Army of Ukraine, ICUV, Klych) наголосили на тому, що "для нас вкрай важливо якнайшвидше здобути офіційне запрошення України до НАТО. Маємо чітко пояснити це всім країнам-членам військово-політичного блоку. Хто би що не говорив, але, на нашу думку, саме членство в Альянсі – єдина надійна гарантія безпеки, якій може довіряти Україна. До того ж, ми переконані, що і сама організація потребує в своєму складі сильної та підготовленої реальною війною української армії. Окрім того, розширення НАТО за рахунок включення до нього України має зміцнити безпеку всієї Європи. Зрештою, ми вважаємо, що найдієвішим способом запобігти можливим війнам в Європі є надання Україні членства в Альянсі".

До міжнародних заходів також доєдналися посольство України в Литовській Республіці, литовська організація Blue and Yellow, а також активісти української громади Литви. Завдяки їх зусиллям відбулися масові мітинг 9 та 11 липня, по всьому Вільнюсу майоріли українські прапори (за твердженням організаторів – 33 тис.), а на деяких біл-бордах була вивішена тематична графіка кампанії #UkraineNATO33rd.

Представники Communities Army of Ukraine зазначили, що не зважаючи на те, що Україна так і не отримала офіційного запрошення до НАТО, результати кампанії можна вважати позитивними. Тисячі людей у різних країнах світу засвідчили свою підтримку ідеї членства України в Організації Північноатлантичного договору. Так чи інакше, Україна отримала нову зброю, програму тренування пілотів на винищувачах F-16, скасування ПДЧ, новий орган — Раду Україна-НАТО, а також гарантії безпеки від держав-членів G7 допоки вона не вступить до Альянсу. Окрім того, на думку організаторів, важливим є те, що у суспільній свідомості пересічних громадян країн, що входять до НАТО, закріплюється позитивне ставлення до того, що Україна має стати 33-м членом військово-політичного блоку. Якщо таке ставлення буде панівним у населення зазначених країн, то під тиском суспільної думки їхній політичний істеблішмент буде змушений прийняти до Альянсу Україну під 33-м номером.