"Ми спостерігаємо стагнацію роботи антикорупційних органів", — журналіст-розслідувач Юрій Ніколов

Про це відомий журналіст-розслідувач розповів у великому інтервю Еспресо.

"У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) стало набагато менше відкриватися проваджень... У перші роки після створення Бюро відкрили стільки справ, що вони досі розслідуються у судах. А зараз… Заарештували одного ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, а жоден інший суддя того суду не постраждав. Хоча Князєв ніби створював злочинне угрупування з колегами. Тобто я бачу набагато менше справ. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) також переважно веде старі справи. Той же Коломойський — це стара справа", — сказав Юрій Ніколов.

Він також додав, що українське законодавство створено таким чином, що у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) справа в середньому розглядається три роки: "Навіть при всьому бажанні. Справа депутата Ради минулих скликань Миколи Мартиненка слухається вже бог його знає скільки років і все ще далека до завершення".

Юрій Ніколов додав, що інші правоохоронні органи не сильно воюють з корупцією.

"Мені здається, ми зараз спостерігаємо певну стагнацію у роботі антикорупційних та силових органів. Ми не можемо подивитися статистику, краще вони чи гірше працюють. Бо офіційна статистика нам ні про що не каже. Але для себе я поставив критерій. Ось той силовий орган, який першим заарештує представників офісу президента, я зможу назвати ефективним. Бо за всю історію існування НАБУ, Державного бюро розслідувань (ДБР), Нацполіції, Служби безпеки України (СБУ), Бюро економічної безпеки (БЕБ) жоден діючий представник офісу чи адміністрації президента не постраждав", — підсумував Юрій Ніколов.

До речі, 16 жовтня очільника Одеського теруправління НАБУ Володимира Деуліна відсторонили від виконання обов'язків на час службового розслідування. Причина полягає у тому, що пан Деулін відвідав університет "Одеська юридична академія" і отримав нагороду від його президента ексрегіонала й проросійського політика Сергія Ківалова, який фігурує у кримінальних справах про підкуп суддів, які веде НАБУ.