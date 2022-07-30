"Ми точно знаємо, хто віддав наказ": Порошенко закликав створити міжнародну слідчу групу для розслідування злочину в Оленівці
Злочин в Оленівці проти оборонців Азовсталі російськими терористами має бути розслідувано міжнародним судом, а винуватці мають отримати вирок
Про це заявив п'ятий президент України, голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на своєму YouTube-каналі.
Він закликав міжнародних партнерів України створити спеціальну слідчу групу - за прикладом розслідування трагедії малазійського літака MH17.
"Оборонці Азовсталі підступним терористичним актом були знищені нелюдями. Чи це зробили ПВК "Вагнер", чи ФСБ, чи ГРУ - в будь-якому разі, країна-агресор", - наголосив Порошенко.
"Вже встановлені і зафіксовані виконавці цього злочину. І ми точно знаємо, хто віддав наказ", - сказав Порошенко.
"Я зараз закликаю країни Великої Сімки, НАТО, Європейського Союзу долучитися до прозорого і неупередженого розслідування цього злочину проти людства і додати це в процес Гааги, де за гратами має опинитися Путін", - заявив лідер "Європейської Солідарності".
"Так само, як я це зробив у 2014 році під час терористичної атаки на літак МН17: ми знайшли, встановили, сформували міжнародну слідчу групу, і до кінця цього року буде винесений вирок росіянам-терористам", - нагадав п’ятий Президент України.
"Ніколи нікого не пробачимо. Зараз ми винесемо це на міжнародні майданчики і створимо міжнародну слідчу групу. Я, до речі, закликаю і владу України це зробити", – підсумував Петро Порошенко.
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.
- Петро Порошенко у себе в Facebook закликав міжнародну спільноту засудити черговий воєнний злочин Кремля в Оленівці й визнати Росію державою-терористом.
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