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OPINION

Ми запалимо такі свічки, яких вистачить випалити ворогів назавжди

Юрій Бутусов
29 листопада, 2022 вiвторок
14:03
Погляд Юрій Бутусов

Голодомор — це спеціальна військова операція 1933 року

Голодомор — це спеціальна військова операція 1933 року.

89 років тому в Україні вимкнули світло, воду, тепло та їжу.

Щоб їли самі себе. Вбивали самі себе. Сварились самі по собі. Зникали самі по собі.

Щоб тут не було тих, які сміють вважати себе вільними людьми — українців.

Щоб тут не було самостійних — тих, хто сміє жити власним трудом.

Росіяни сподіваються вимкнути у нас життя, вони думають, що на місці України влаштують темну пляму

Щоб не залишилось незалежних, тих, хто живе без страху.

Щоб не було сміливих, тих, хто за наругу завдає удар.

Росіяни сподіваються вимкнути у нас життя, вони думають, що на місці України влаштують темну пляму.

Але ми запалимо такі свічки, яких вистачить і щоб повернути в Україну світло, і щоб випалити ворогів назавжди.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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Юрій Бутусов
війна з Росією
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