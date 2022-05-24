Ми звільнимо території, які були захоплені РФ після 24 лютого, а потім повернемось до переговорів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що переговори з Росією зупинені. поки їхні війська не повернуться до лінії фронту станом на 24 лютого
Про це він сказав у інтерв'ю японському виданню NHK, передає УП.
Зеленський пояснив, що допоки території окуповані Росією після 24 лютого не будуть повернуті під контроль України, говорити з російською стороною не стануть.
"Ми повернемо території, які були захоплені (росіянами, - ред.) після 24 лютого, а потім повернемося до столу переговорів з Росією", - сказав він.
Президент прогнозує, що переговори з Росією про припинення вогню будуть складні.
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