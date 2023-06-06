Про це повідомила агенція Reuters.

Компанія була звинувачена в порушенні Закону США про захист конфіденційності дітей в Інтернеті (COPPA) шляхом збору особистої інформації від дітей, які зареєструвалися в ігровій системі Xbox, без повідомлення їхніх батьків або отримання їхньої згоди, а також шляхом зберігання особистої інформації дітей, йдеться в заяві FTC.

Відомо, що наказ вимагає від Microsoft вжити заходів для поліпшення захисту приватності дітей-користувачів системи Xbox. Він поширить захист COPPA на сторонніх видавців ігор, з якими Microsoft ділиться дитячими даними.

Представник Microsoft заявив, що компанія зобов'язується виконати наказ. Він додав, що процес створення облікових записів буде оновлений, а збій у збереженні даних, виявлений в системі компанії, буде усунутий.

"Запропонований нами наказ полегшує батькам захист приватності їхніх дітей на Xbox і обмежує інформацію, яку Microsoft може збирати й зберігати про дітей, - сказав Семюель Левін, директор Бюро захисту прав споживачів FTC.

"Цей крок також має чітко показати, що аватари, біометричні дані та медична інформація дітей не підпадають під дію COPPA", - додав Левін.

Довідка

Закон вимагає від онлайн-сервісів і вебсайтів, орієнтованих на дітей до 13 років, повідомляти батьків про особисту інформацію, яку вони збирають, і отримувати батьківську згоду, яку можна перевірити, перш ніж збирати та використовувати будь-яку особисту інформацію дітей.

Згідно зі скаргою, з 2015 по 2020 рік Microsoft зберігала дані, отримані від дітей під час створення облікового запису, навіть якщо батьки не змогли завершити цей процес.