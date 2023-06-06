Microsoft виплатить $20 млн, щоб врегулювати звинувачення США через збір особистої інформації про дітей
Корпорація Microsoft виплатить 20 мільйонів доларів США, щоб врегулювати звинувачення Федеральної торгової комісії США у тому, що технологічна компанія незаконно збирала особисту інформацію дітей без згоди їхніх батьків
Про це повідомила агенція Reuters.
Компанія була звинувачена в порушенні Закону США про захист конфіденційності дітей в Інтернеті (COPPA) шляхом збору особистої інформації від дітей, які зареєструвалися в ігровій системі Xbox, без повідомлення їхніх батьків або отримання їхньої згоди, а також шляхом зберігання особистої інформації дітей, йдеться в заяві FTC.
Відомо, що наказ вимагає від Microsoft вжити заходів для поліпшення захисту приватності дітей-користувачів системи Xbox. Він поширить захист COPPA на сторонніх видавців ігор, з якими Microsoft ділиться дитячими даними.
Представник Microsoft заявив, що компанія зобов'язується виконати наказ. Він додав, що процес створення облікових записів буде оновлений, а збій у збереженні даних, виявлений в системі компанії, буде усунутий.
"Запропонований нами наказ полегшує батькам захист приватності їхніх дітей на Xbox і обмежує інформацію, яку Microsoft може збирати й зберігати про дітей, - сказав Семюель Левін, директор Бюро захисту прав споживачів FTC.
"Цей крок також має чітко показати, що аватари, біометричні дані та медична інформація дітей не підпадають під дію COPPA", - додав Левін.
Довідка
Закон вимагає від онлайн-сервісів і вебсайтів, орієнтованих на дітей до 13 років, повідомляти батьків про особисту інформацію, яку вони збирають, і отримувати батьківську згоду, яку можна перевірити, перш ніж збирати та використовувати будь-яку особисту інформацію дітей.
Згідно зі скаргою, з 2015 по 2020 рік Microsoft зберігала дані, отримані від дітей під час створення облікового запису, навіть якщо батьки не змогли завершити цей процес.
- 6 червня стало відомо, що Ілон Маск вважає, що уряд Китаю вслід за низкою держав теж намагатиметься запровадити регулювання штучного інтелекту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.83
Купівля 36.83Продаж 37.43
-
EUR
Купівля 39.6Продаж 40.5
- Актуальне
- Важливе