Про це повідомляє агенція Reuters.

Американський мільярдер провів дводенну поїздку до Китаю, де провів низку зустрічей із високопоставленими урядовцями, зокрема з віце-прем'єром, міністрами закордонних справ, торгівлі та промисловості.

"Я думаю, що у нас були дуже продуктивні дискусії щодо ризиків штучного інтелекту та необхідності певного нагляду та регулювання. І як я розумію з цих розмов, Китай буде ініціювати регулювання ШІ в Китаї", - розповів Маск.

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Окрім цього, варто зазначити, у квітні Адміністрація кіберпростору Китаю (CAC) заявила, що підтримує інновації та застосування штучного інтелекту й заохочує його використання, але контент, створений ШІ, повинен відповідати основним соціалістичним цінностям країни.

Що відомо про ШІ

19 квітня бізнесмен Ілон Маск заявив, що штучний інтелект, який він планує створити, намагатиметься "зрозуміти природу Всесвіту" та з меншою імовірністю захоче "знищити людство".

Компанія Google планує залучити систему генеративного штучного інтелекту у своїй рекламній кампанії.

У Tinder верифікуватимуть користувачів завдяки штучному інтелекту та відеоселфі.

Генеральний директор Spotify Даніель Ек розповів, що музична індустрія має "виправдані побоювання" щодо пісень, які створив штучний інтелект.

Згідно з дослідженням Світового економічного форуму, технології та штучний інтелект можуть позбавити роботи 26 млн людей протягом 5 років.

Джеффрі Хінтон, автор технології, що лягла в основу ШІ, заявив, штучний інтелект може викликати цілу низку загроз - серед яких фейки та безробіття.

Пізніше, 1 червня, австралійський уряд оголосив про свої плани щодо регулювання штучного інтелекту, включаючи заборону фейків та реалістичного, неправдивого контенту через стурбованість зловживанням технологією.