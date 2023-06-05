Про це пише Reuters.

У Єврокомісії зростає занепокоєння щодо можливого зловживання технологією ШІ та ймовірності того, що зловмисники та навіть уряди можуть використовувати її для отримання набагато більшої кількості дезінформації, ніж раніше.

"Підписанти, які інтегрують генеративний штучний інтелект у свої сервіси, такі як Bingchat для Microsoft, Bard для Google, повинні створити необхідні гарантії, щоби ці сервіси не могли використовуватися зловмисниками для створення дезінформації", — сказала Йоурова на прес-конференції.

"Підписанти, які мають сервіси з потенціалом для поширення дезінформації, створеної штучним інтелектом, повинні, у свою чергу, запровадити технологію для розпізнавання такого контенту та чіткого позначення для користувачів", — додала вона.

Що відомо про ШІ

19 квітня бізнесмен Ілон Маск заявив, що штучний інтелект, який він планує створити, намагатиметься "зрозуміти природу Всесвіту" та з меншою імовірністю захоче "знищити людство".

Компанія Google планує залучити систему генеративного штучного інтелекту у своїй рекламній кампанії.

У Tinder верифікуватимуть користувачів завдяки штучному інтелекту та відеоселфі.

Генеральний директор Spotify Даніель Ек розповів, що музична індустрія має "виправдані побоювання" щодо пісень, які створив штучний інтелект.

Згідно з дослідженням Світового економічного форуму, технології та штучний інтелект можуть позбавити роботи 26 млн людей протягом 5 років.

Джеффрі Хінтон, автор технології, що лягла в основу ШІ, заявив, штучний інтелект може викликати цілу низку загроз - серед яких фейки та безробіття.