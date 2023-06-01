Про це інформує Reuters.

Після зустрічі топменеджерів штучного інтелекту уряд Австралії заявив про плани регулювати цю сферу.

"Очевидно, що в суспільстві існує занепокоєння щодо того, чи не випереджає технологія саму себе. Уряди повинні відігравати чітку роль у визнанні ризику і ... встановленні обмежень", - сказав міністр промисловості та науки Австралії Ед Гусіч.

Політики закликали прирівняти ШІ до ризиків, пов'язаних із пандеміями і ядерною війною. Адже ця технологія створює потік матеріалів, які вводять в оману громадськівсть.

Австралія була однією з перших країн, яка почала регулювати ШІ, представивши добровільну етичну систему у 2018 році.

Гусіч зазначив, що в законах про авторське право, конфіденційність та захист прав споживачів залишаються прогалини. Уряд прагне забезпечити відповідність своєї правової бази поставленим цілям з огляду на швидкий розвиток сектора штучного інтелекту

Минулого місяця європейські законодавці зробили крок до прийняття закону про регулювання ШІ. Це може стати першим у світі всеосяжним законом про ШІ та послужити прикладом для країн з розвиненою економікою.

За словами Гусіча, Австралія також розглядає можливість заборони високоризикових елементів ШІ.

Що відомо про ШІ

19 квітня бізнесмен Ілон Маск заявив, що штучний інтелект, який він планує створити, намагатиметься "зрозуміти природу Всесвіту" та з меншою імовірністю захоче "знищити людство".

Компанія Google планує залучити систему генеративного штучного інтелекту у своїй рекламній кампанії.

У Tinder верифікуватимуть користувачів завдяки штучному інтелекту та відеоселфі.

Генеральний директор Spotify Даніель Ек розповів, що музична індустрія має "виправдані побоювання" щодо пісень, які створив штучний інтелект.

Згідно з дослідженням Світового економічного форуму, технології та штучний інтелект можуть позбавити роботи 26 млн людей протягом 5 років.

Джеффрі Хінтон, автор технології, що лягла в основу ШІ, заявив, штучний інтелект може викликати цілу низку загроз - серед яких фейки та безробіття.