"Міф про єдність путінської Росії закінчився": глава МЗС Італії про заколот Пригожина

Про це він сказав у інтерв'ю виданню Il Messaggero.

"Міф про єдність путінської Росії зруйновано. Ця внутрішня ескалація розділила російських військових. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте та фінансуєте легіон найманців", - вважає Таяні.

Він також зазначив, що через події, що сталися, російська армія стала слабшою.

"Сподіваюся, тепер мир ближче. Ми чекаємо, щоб зрозуміти наступні кроки Росії в Україні", - додав глава МЗС.

Міністр вважає, що вторгнення в Україну стало "бумерангом для Путіна", оскільки росіяни не змогли перемогти, а бліцкриг провалився. За його словами, тепер ворог "розплачується за протиріччя військового апарату".

Таяні наголошує, що головне завдання зараз - повернути російські війська на позиції до 24 лютого 2022 року, а вже після цього можна займатися питанням анексованого Криму.

"Зрозуміло, що ніхто ніколи не визнавав Крим частиною Російської Федерації", - наголошує він.