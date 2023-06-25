"Міф про єдність путінської Росії закінчився": глава МЗС Італії про заколот Пригожина
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що заколот очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина зруйнував міф про єдність путінської Росії та ослабив російську армію
Про це він сказав у інтерв'ю виданню Il Messaggero.
"Міф про єдність путінської Росії зруйновано. Ця внутрішня ескалація розділила російських військових. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте та фінансуєте легіон найманців", - вважає Таяні.
Він також зазначив, що через події, що сталися, російська армія стала слабшою.
"Сподіваюся, тепер мир ближче. Ми чекаємо, щоб зрозуміти наступні кроки Росії в Україні", - додав глава МЗС.
Міністр вважає, що вторгнення в Україну стало "бумерангом для Путіна", оскільки росіяни не змогли перемогти, а бліцкриг провалився. За його словами, тепер ворог "розплачується за протиріччя військового апарату".
Таяні наголошує, що головне завдання зараз - повернути російські війська на позиції до 24 лютого 2022 року, а вже після цього можна займатися питанням анексованого Криму.
"Зрозуміло, що ніхто ніколи не визнавав Крим частиною Російської Федерації", - наголошує він.
- У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
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