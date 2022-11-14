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OPINION

Міфологія хейту. Якою мінливою може бути історія

Олексій Біловол
14 листопада, 2022 понедiлок
16:08
Погляд Олексій Біловол

Виявилось, що один диктатор може змінити історію. За двадцять років правління майже повністю нівелювавши здобутки тих, хто доволі успішно створював міф про "великую русскую культуру"

Спочатку за допомогою грошей і влади підкоривши собі найрозумніших і найосвіченіших представників суспільства. Одних цинічно вбивши, як Старовойтову, Хлєбнікова, Естемірову, Політковську, Литвиненка, Юшенкова, Маркелова та Бабурову, чи публічно, як Нємцова стративши, або закатувавши, як Магнітського, чи просто відправивши на зону, як Єфремова, Навального, запроторивши за ґрати, як Кара-Мурзу, або змусивши покинути Росію, як Березовського та Чічваркіна. І це тільки список тих, про яких загальновідомо. А скількі ще є жертв цього антилюдського режиму?

Щодо інших, то їх банально купили, — або призначенням на високі посади у виконавчій владі, або депутатськими мандатами, або посадами худруків у найбільш популярних театрах, або бюджетними грошима на творчі проєкти чи патріотичні гастролі, чи навіть фінансовою підтримкою їх благодійних намірів.

Потім, видавивши або дискредитувавши тих, хто залишився.

А згодом, перетворивши так званий "глибинний народ" на глобальне телезомбі, де всі одностайно і впевнено можуть переконувати навіть своїх близьких, що здатні побачити біле у найчорнішому квадраті, і навпаки.

Світ Орвелла зусиллями колективного Путіна явився у всьому своєму жахливому прояві. Уявний світ "1984" став явним у 2022-у.

Ставлення західної цивілізації до путінської Росії доволі стрімко подолало шлях від незрозуміло здивованого до відверто презирливого. І якщо вчора ще був страх, то сьогодні майже всюди неприховані огида та ігнор

І виявилось, що російська культура разом з літературою, попри всі свої декларовані принципи, є безсилою проти новоявленого Антихриста, що навіть церкву змусив служити у ролі оспівувача жорсткої, кривавої і при цьому неймовірно безглуздої війни.

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Війни, яка щодня переписує історію, у процесі якої вчорашні предмети літературного дослідження на очах перетворюється на об'єкти для чорних списків.

Ставлення західної цивілізації до путінської Росії доволі стрімко подолало шлях від незрозуміло здивованого до відверто презирливого. І якщо вчора ще був страх, то сьогодні майже всюди неприховані огида та ігнор.

Так, є ще ті, хто лишився "путіністами", вони зачаїлись, занурились у мовчазну тишу, лише раз у раз висловлюючи свою підтримку.

Це ефект очікування, намагання впевнити себе, що "Путін все ж таки знову всіх переграє". Та вони першими каятимуться, щойно постать їх "новоявленого кумира" відійде до історії.

Ставши фундаментом для "русского мира", російська культура з літературою сама винесла собі чорну мітку. Адже тепер все, що ніс з собою "русский мір" автоматично пов'язується з вбивствами, насиллям та ґвалтуванням, ракетними обстрілами та бомбардуваннями

А російську культуру з літературою чекатиме болісний шлях каяття. Українці в усьому світі живитимуть вогнище хейту, як тільки знову хтось спробує відділити російську літературу з культурою від політики, знайти чергових "хороших русских". І цей хейт і ненависть з презирством не на одне покоління.

Так, здавалося б, яке відношення Пушкін має до бомбардувань Києва, Харкова, Сум, Вінниці, насильств в Бучі та Ізюмі, винищення та братських могил Маріуполя.

Але має. Вчорашній культурний герой 2000-х за блискучі відтворені ролі на екрані бригадівського Саші Білого чи того ж Пушкіна з Єсеніним, ставши придворною путінською довіреною особою власноруч замазав Пушкіна своїм цитуванням його послання "Клеветникам России" у квітні 2022-го.

Ставши фундаментом для "русского мира", російська культура з літературою сама винесла собі чорну мітку. Адже тепер все, що ніс з собою "русский мір" автоматично пов'язується з вбивствами, насиллям та ґвалтуванням, ракетними обстрілами та бомбардуваннями.

Зараз ця хвиля вже набрала обертів. Але врятувати її від справжнього цунамі, зможе тільки фактична ліквідація Путіна або позбавлення його влади. І справжній мир. Про мир з Путіним ніхто з представників офіційного Києва більше не говоритиме.

Адже після холодної зими, мабуть, найхолоднішої з часів Другої світової, та її жахливих наслідків, Захід теж зустріне весну зі стійкою відразою до всього, що символізує собою "русский мір".

Джерело

Про автора. Олексій Біловол, політичний експерт

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