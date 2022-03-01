Міграційна служба призупиняє видачу українських паспортів
В умовах воєнного стану в Україні тимчасово припиняють надання деяких адміністративних послуг, зокрема виготовлення українського паспорта
Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України.
Розповідають, що документи не доставлятимуть до територіальних органів, а також Міграційна служба не вклеюватиме фотографії у паспорти по досягненню 25 та 45 років.
Додамо, що наразі українці повинні носити з собою український паспорт у формі книжечки або картки та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Іноземці або особи без громадянства мають носити:
- посвідку на постійне проживання;
- посвідку на тимчасове проживання;
- посвідчення біженця;
- посвідчення особи яка потребує додаткового захисту.
На період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежена можливість обміну документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.
"Особи можуть пред’являти документ, строк дії якого закінчився або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка, як документ, що посвідчує особу", – додають у повідомленні.
- Нагадаємо, шостий день війни триває в Україні. ЗСУ продовжують захищати українську землю. Станом на сьогодні захисники продовжують оборону у п’яти напрямках.
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