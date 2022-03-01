Українські військові тримають оборону на п’яти напрямках

Про це повідомляє Міністерство оборони України.



Шостий день війни триває в Україні. ЗСУ продовжують захищати українську землю. Станом на сьогодні захисники продовжують оборону у п’яти напрямках.



"Українська нація чинить потужний спротив. Ворогу не вдалося стрімко досягти поставлених цілей. Російські окупанти продемонстрували усьому світу свою підступність: нанесення ракетних ударів, ведення вогню реактивними системами залпового вогню та авіаудари свідчать, що вони неспроможні воювати з готовою до тотального супротиву Українською Нацією. "Сміливість" окупантів проявляється тільки у залякуванні мирного населення та мародерстві", - йдетьс в повідомленні.

Також підрозділи тероборони посилюють особовий склад ЗСУ.

Нагадаємо, на окупантів в Україні чекає ще тисячі NLAW та Javelin, – Генштаб.

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Українські Захисники на Сіверщині продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах, із завданням – не допустити просування противника в напрямках населених пунктів Кіпті та Ніжин. Частина сил продовжує ведення оборони Чернігова, здійснює вогневе ураження противника всіма наявними засобами та не допускає вклинення противника в межі міста.На Слобожанщині підрозділи ЗС України продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах, завдають противнику втрат в живій силі та техніці, захоплюють полонених.На Приморському напрямку наші захисники продовжують ведення оборонної операції у визначеній смузі відповідальності. Угруповання оборони міста Київ продовжує вести бої та утримувати визначені райони оборони, частина сил готується до виконання раптово виникаючих завдань."Штурмові підрозділи та підрозділи артилерії зайняли оборону на околицях столиці та удосконалюють фортифікаційне обладнання позицій. Підрозділи територіальної оборони посилюють особовий склад Збройних Сил України та виконують завдання з охорони та оборони важливих об’єктів інфраструктури столиці", - йдеться в повідомленні.

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