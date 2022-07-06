Миколаївщина цьогоріч планує зібрати урожай "звичайного року", - Кім
Миколаївська область планує цього року зібрати 2,2 млн тон врожаю, що відповідає показникам "звичайного року"
Про це повідомив глав Миколаївської ОВА Віталій Кім під час пресбрифінгу.
"За статистикою, прогноз 2,2 млн тонн... Це майже ні наскільки не відрізняється від звичайного року", – сказав Кім.
Однак минулий рік був дуже врожайним і область зібрала 3,8 млн тонн, додав голова ОВА.
Віталій Кім зазначив, що аграрії мусять стикатися з логістичними труднощами під час вивозу своїх врожаїв через західний кордон, а також з військовими ризиками.
"Фермери облаштовують відкриті і закриті склади для зберігання врожаїв", – сказав Кім.
- Нагадаємо, в Офісі президента ставлять задачу зібрати 70% минулорічного врожаю попри війну і для цього запускають програму підтримки аграріїв.
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