Про це повідомив глав Миколаївської ОВА Віталій Кім під час пресбрифінгу.

"За статистикою, прогноз 2,2 млн тонн... Це майже ні наскільки не відрізняється від звичайного року", – сказав Кім.

Однак минулий рік був дуже врожайним і область зібрала 3,8 млн тонн, додав голова ОВА.

Віталій Кім зазначив, що аграрії мусять стикатися з логістичними труднощами під час вивозу своїх врожаїв через західний кордон, а також з військовими ризиками.

"Фермери облаштовують відкриті і закриті склади для зберігання врожаїв", – сказав Кім.

Нагадаємо, в Офісі президента ставлять задачу зібрати 70% минулорічного врожаю попри війну і для цього запускають програму підтримки аграріїв.