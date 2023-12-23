Миколенко з "Евертоном" поступився "Тоттенгему" в АПЛ
У 18-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Тоттенгем" поступився "Евертону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Тоттенгема" з рахунком 2:1. Лондонці швидко встановили перевагу над "Евертоном". Вже станом на 18 хвилину, завдяки голам Сона та Рішарлісона, вели 2:0.
"Евертон" зумів відповісти лише наприкінці матчу. Андре Гомеш вразив ворота "Тоттенгема" на 82-й хвилині.
Українець Віталій Миколенко вийшов на матч у стартовому складі. FlashScore нагородив лівого захисника оцінкою 7,0 - це другий показник серед всіх гравців "Евертона".
У турнірній таблиці АПЛ "Тоттенгем" випередив "Манчестер Сіті" на 2 бали і вийшов на 4 позицію, але у "містян" один матч у запасі.
"Евертон" займає 16 позицію з 16 балами, але з клубу зняли 10 очок. Якби не штраф, то команда Миколенка займала 10 місце.
Англійська Прем'єр-ліга
18-й тур
23 грудня
"Тоттенгем" - "Евертон" 2:1
Голи: Рішарліссон, 9, Сон, 18 - Гомеш, 82
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