"Мілан" розтрощив "Лаціо" та вийшов у півфінал Кубка Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Футболісти "Мілана" вбили всю інтригу ще в першому таймі. В стартові 45 хвилин у ворота "Лаціо" дубль оформив Олів'є Жиру та ще один м'яч забив Рафаель Леао.



У другій половині зустрічі "Мілану" вдалось забити ще раз. Цього разу після штрафного удару від Даніеля Мальдіні м'яч опинився у ногах Франка Кессьє, який забив останній, четвертий, гол у матчі.



У півфіналі Кубка Італії "россонері" зустрінуться у міланському дербі з "Інтером".



Кубок Італії



Чвертьфінал



9 лютого



"Мілан" - "Лаціо" 4:0



Голи: Леао, 24, Жиру, 42, 45+2, Кессьє, 79

8 лютого італійський "Мілан" продовжив контракт з французьким захисником Тео Ернандесом.