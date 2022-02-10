"Мілан" розтрощив "Лаціо" та вийшов у півфінал Кубка Італії
У чвертьфіналі Кубка Італії з футболу "Мілан" розгромно переміг "Лаціо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Футболісти "Мілана" вбили всю інтригу ще в першому таймі. В стартові 45 хвилин у ворота "Лаціо" дубль оформив Олів'є Жиру та ще один м'яч забив Рафаель Леао.
У другій половині зустрічі "Мілану" вдалось забити ще раз. Цього разу після штрафного удару від Даніеля Мальдіні м'яч опинився у ногах Франка Кессьє, який забив останній, четвертий, гол у матчі.
У півфіналі Кубка Італії "россонері" зустрінуться у міланському дербі з "Інтером".
Кубок Італії
Чвертьфінал
9 лютого
"Мілан" - "Лаціо" 4:0
Голи: Леао, 24, Жиру, 42, 45+2, Кессьє, 79
- 8 лютого італійський "Мілан" продовжив контракт з французьким захисником Тео Ернандесом.
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