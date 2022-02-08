"Мілану" вдалось продовжити контракт з найдорожчим футболістом команди

У поточному сезоні на рахунку Тео Ернандеса 4 голи та 5 асистів у 20 матчах Серії А. Французький захисник виступає за "Мілан" з 2019 року. Італійці купили його в "Реала" за 21,5 млн євро.



Transfermarkt оцінює Тео у 48 млн євро - це найбільший показник серед гравців "Мілана".

30 грудня стало відомо, що лондонський "Челсі" активно цікавиться захисником "Мілана" Тео Ернандесом.

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