"Мілану" вдалось продовжити контракт з найдорожчим футболістом команди
Італійський "Мілан" продовжив контракт з французьким захисником Тео Ернандесом
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра у своєму Twitter. У поточному сезоні на рахунку Тео Ернандеса 4 голи та 5 асистів у 20 матчах Серії А. Французький захисник виступає за "Мілан" з 2019 року. Італійці купили його в "Реала" за 21,5 млн євро. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
За інформацією джерела, "Мілан" і Тео домовились про новий контракт до 2026 року. Футболіст зароблятиме 4,5 млн євро в рік. Невдовзі про домовленість оголосять офіційно.
Transfermarkt оцінює Тео у 48 млн євро - це найбільший показник серед гравців "Мілана".
У поточному сезоні на рахунку Тео Ернандеса 4 голи та 5 асистів у 20 матчах Серії А. Французький захисник виступає за "Мілан" з 2019 року. Італійці купили його в "Реала" за 21,5 млн євро.
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