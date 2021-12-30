"Челсі" зібрався підписати найдорожчого футболіста "Мілана"
Лондонський "Челсі" активно цікавиться захисником італійського "Мілана" Тео Ернандесом
Про це повідомляє Football Italia.
За інформацією джерела, "Мілан" відповів на запит "Челсі" і прагне отримати за Тео Ернандеса, як мінімум, 75 млн євро. Боси лондонського клубу взяли час до першого січня на роздум.
У поточному сезоні на рахунку Тео Ернандеса 2 голи та 5 асистів у 15 матчах Серії А. Французький захисник виступає за "Мілан" з 2019 року. Італійці купили його в "Реала" за 21,5 млн євро.
Transfermarkt оцінює Тео у 48 млн євро - це найбільший показник серед гравців "Мілана".
- 1 грудня у 15-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" програла "Мілану" з рахунком 0:3.
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