"Челсі" зібрався підписати найдорожчого футболіста "Мілана"

Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, "Мілан" відповів на запит "Челсі" і прагне отримати за Тео Ернандеса, як мінімум, 75 млн євро. Боси лондонського клубу взяли час до першого січня на роздум.

У поточному сезоні на рахунку Тео Ернандеса 2 голи та 5 асистів у 15 матчах Серії А. Французький захисник виступає за "Мілан" з 2019 року. Італійці купили його в "Реала" за 21,5 млн євро.



Transfermarkt оцінює Тео у 48 млн євро - це найбільший показник серед гравців "Мілана".