"Дженоа" Шевченка зганьбилась у знаковому для українця матчі з "Міланом"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч пройшов на домашній арені "Дженоа" у Генуї. Рідні трибуни не допомогли команді Андрія Шевченка і вони пропустили три голи від "Мілану". Дубль оформив Жуніор Мессіас, ще один м'яч забив Златан Ібрагімович. Швед бездоганно виконав штрафний удар на 10-й хвилині.

Після 15-ти матчів "Дженоа" набрала 10 очок і залишається у зоні "вильоту" - на 18-му місці. "Мілан" з 35 балами займає другу позицію і відстає від "Наполі" на 1 пункт.



Андрій Шевченко грав за "Мілан" у 1999 – 2006 та 2008 – 2009 роках та став справжньою легендою італійського клубу. За "Мілан" українець провів 322 матчі, забив 175 голів і віддав 45 результативних передач.

Чемпіонат Італії

15-й тур

1 грудня

"Дженоа" - "Мілан" 0:3



Голи: Ібрагімович, 10, Мессіас, 45+2, 61

Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".

28 листопада у 14-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа", яку тренує Андрій Шевченко, зіграла внічию проти "Удінезе".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb