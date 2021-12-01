"Дженоа" Шевченка зганьбилась у знаковому для українця матчі з "Міланом"
У 15-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" програла "Мілану" з рахунком 0:3
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч пройшов на домашній арені "Дженоа" у Генуї. Рідні трибуни не допомогли команді Андрія Шевченка і вони пропустили три голи від "Мілану". Дубль оформив Жуніор Мессіас, ще один м'яч забив Златан Ібрагімович. Швед бездоганно виконав штрафний удар на 10-й хвилині.
Після 15-ти матчів "Дженоа" набрала 10 очок і залишається у зоні "вильоту" - на 18-му місці. "Мілан" з 35 балами займає другу позицію і відстає від "Наполі" на 1 пункт.
Андрій Шевченко грав за "Мілан" у 1999 – 2006 та 2008 – 2009 роках та став справжньою легендою італійського клубу. За "Мілан" українець провів 322 матчі, забив 175 голів і віддав 45 результативних передач.
Чемпіонат Італії
15-й тур
1 грудня
"Дженоа" - "Мілан" 0:3
Голи: Ібрагімович, 10, Мессіас, 45+2, 61
- Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".
- 28 листопада у 14-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа", яку тренує Андрій Шевченко, зіграла внічию проти "Удінезе".
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