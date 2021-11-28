"Дженоа" Шевченка заробила перше очко під керівництвом українця в чемпіонаті Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч 14-го туру Серії A проти "Удінезе" став для Андрія Шевченка другим на посаді головного тренера "Дженоа". Зустріч завершилась внічию. Команди не зуміли забити жодного голу - 0:0.

Після 14-ти матчів "Дженоа" набрала 10 очок і залишається у зоні "вильоту" - на 18-му місці. "Удінезе" набрав 15 пунктів та піднялася на 14-ту позицію.

Чемпіонат Італії

14-й тур

28 листопада

"Удінезе" - "Дженоа" 0:0

Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".

21 листопада у першому матчі під керівництвом українського тренера Андрія Шевченка "Дженоа" програла "Ромі" у 13-му турі чемпіонату Італії.

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