Моурінью зіпсував Шевченку дебют на посаді головного тренера "Дженоа"
У першому матчі під керівництвом українського тренера Андрія Шевченка "Дженоа" програла "Ромі" у 13-му турі чемпіонату Італії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра 13-го туру Серії A у Генії проти "Роми" стала для Шевченка дебютною на посаді головного тренера "Дженоа".
Римляни, яких тренує португальский тренер Жозе Моурінью, вийшли вперед на 82-й хвилині, коли забив Фелікс Афена-Г'ян, який незадовго до цього вийшов на заміну. У компенсований арбітром час ганець зробив дубль та встановив остаточний результат гри.
"Дженоа" програла "Ромі" 0:2, та з 9 очками опустилася до зони "вильоту" - на 18-те місце. "Рома" набрала 22 пункти та піднялася на п'яту позицію.
Чемпіонат Італії
13-й тур
21 листопада
"Дженоа" - "Рома" 0:2
Голи: Афена-Г'ян, 82, 90+4
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Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".
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