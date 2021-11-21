Моурінью зіпсував Шевченку дебют на посаді головного тренера "Дженоа"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра 13-го туру Серії A у Генії проти "Роми" стала для Шевченка дебютною на посаді головного тренера "Дженоа".

Римляни, яких тренує португальский тренер Жозе Моурінью, вийшли вперед на 82-й хвилині, коли забив Фелікс Афена-Г'ян, який незадовго до цього вийшов на заміну. У компенсований арбітром час ганець зробив дубль та встановив остаточний результат гри.

"Дженоа" програла "Ромі" 0:2, та з 9 очками опустилася до зони "вильоту" - на 18-те місце. "Рома" набрала 22 пункти та піднялася на п'яту позицію.

Чемпіонат Італії

13-й тур

21 листопада

"Дженоа" - "Рома" 0:2

Голи: Афена-Г'ян, 82, 90+4

Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".

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