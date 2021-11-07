Шевченка призначили головним тренером найстарішого італійського клубу
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа"
Про це повідомляє "Дженоа" у twitter.
Клуб із Генуї підписав з Андрієм Шевченком контракт до кінця сезону 2023/24. Одним з асистентів українця стане Мауро Тассотті, який працював у тренерському штабі збірної України.
На посаді головного тренера "Дженоа" Андрій Шевченко замінить Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда займала 15-те місце в чемпіонаті Італії.
Італійський клуб належить американській компанії 777 Partners. "Дженоа" є найстарішим футбольним клубом Італії та була заснована у 1893 році в Генуї. Команда дев'ять разів вигравала чемпіонат Італії, це було ще до Другої світової війни.
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