Шевченка призначили головним тренером найстарішого італійського клубу

Про це повідомляє "Дженоа" у twitter.



Клуб із Генуї підписав з Андрієм Шевченком контракт до кінця сезону 2023/24. Одним з асистентів українця стане Мауро Тассотті, який працював у тренерському штабі збірної України.

На посаді головного тренера "Дженоа" Андрій Шевченко замінить Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда займала 15-те місце в чемпіонаті Італії.

Італійський клуб належить американській компанії 777 Partners. "Дженоа" є найстарішим футбольним клубом Італії та була заснована у 1893 році в Генуї. Команда дев'ять разів вигравала чемпіонат Італії, це було ще до Другої світової війни.