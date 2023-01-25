"Мілан" зганьбився у матчі з "Лаціо" у чемпіонаті Італії
У 19-му турі чемпіонату Італії з футболу римський "Лаціо" розгромно переміг "Мілан"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Лаціо" з рахунком 4:0. У ворота "Мілану" забили Сергей Мілінковіч-Савич, Маттія Дзакканьї, Феліпе Андерсон та Луїс Альберто.
У турнірній таблиці Серії А "Мілан" займає друге місце з 38 очками. "Лаціо" - третій - 37 балів. Лідером є "Наполі", у них 50 набраних пунктів.
У наступному турі "Мілан" зіграє проти "Сассуоло", а "Лаціо" зустрінеться з "Фіорентиною".
Серія А
19-й тур
24 січня
"Лаціо" - "Мілан" 4:0
Голи: Мілінковіч-Савич, 4, Дзакканьї, 38, Луїс Альберто, 67 (пен.), Ф. Андерсон, 75
- 18 січня у матчі за Суперкубок Італії з футболу "Інтер" виявився сильнішим за "Мілан".
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