"Мілан" зганьбився у матчі з "Лаціо" у чемпіонаті Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Лаціо" з рахунком 4:0. У ворота "Мілану" забили Сергей Мілінковіч-Савич, Маттія Дзакканьї, Феліпе Андерсон та Луїс Альберто.

У турнірній таблиці Серії А "Мілан" займає друге місце з 38 очками. "Лаціо" - третій - 37 балів. Лідером є "Наполі", у них 50 набраних пунктів.

У наступному турі "Мілан" зіграє проти "Сассуоло", а "Лаціо" зустрінеться з "Фіорентиною".

Серія А

19-й тур

24 січня

"Лаціо" - "Мілан" 4:0

Голи: Мілінковіч-Савич, 4, Дзакканьї, 38, Луїс Альберто, 67 (пен.), Ф. Андерсон, 75

18 січня у матчі за Суперкубок Італії з футболу "Інтер" виявився сильнішим за "Мілан".

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