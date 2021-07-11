Мільярдер Бренсон вирушає у космос

Про це передає Еспресо.TV.

"Я завжди був мрійником. Моя мама вчила мене ніколи не здаватися і тягнутися до зірок. 11 липня настав час втілити цю мрію в реальність на борту Unity-22", - написав Бренсон в своєму твіттері.



Старт польоту заплановано на 16:00, але його можуть перенести через погодні умови.

Згідно з планом, корабель відокремиться від носія на висоті 16 кілометрів і проведе в польоті близько двох годин.

Бренсон стане одним з пасажирів корабля. Крім нього і двох пілотів, на борту корабля SpaceShip Unity 22 перебуватимуть також інші співробітники Virgin Galactic.

Два тижні тому Virgin Galactic отримала американську ліцензію на комерційні космічні польоти.



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