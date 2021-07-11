Мільярдер Бренсон вирушає у космос
У неділю, 11 липня 2021 року, компанія Virgin Galactic британця Річарда Бренсона здійснить перший космічний політ з повним екіпажем. Одним з пасажирів буде і сам Бренсон
Про це передає Еспресо.TV.
"Я завжди був мрійником. Моя мама вчила мене ніколи не здаватися і тягнутися до зірок. 11 липня настав час втілити цю мрію в реальність на борту Unity-22", - написав Бренсон в своєму твіттері.
Старт польоту заплановано на 16:00, але його можуть перенести через погодні умови.
Бренсон стане одним з пасажирів корабля. Крім нього і двох пілотів, на борту корабля SpaceShip Unity 22 перебуватимуть також інші співробітники Virgin Galactic.
- Два тижні тому Virgin Galactic отримала американську ліцензію на комерційні космічні польоти.
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