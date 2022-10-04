Заклик "купити підручник" волонтери опублікували у твіттері.

"Цей день настав – купуємо підручник історії для Ілона Маска. Хоча краще зберемо кошти й купимо для ЗСУ все необхідне, щоб підтримати контрнаступ та звільнення українських територій. Долучайтесь!" – зазначив Ігор Лаченков.

Сергій Притула також закликав долучатися до збірки, зауваживши при цьому, що знання з історії "ніколи не пізно надолужити", а решту грошей, яка лишиться після купівлі підручника, витратять на допомогу військовим.

Згодом Притула додав, що лише за 30 хвилин українці задонатили мільйон гривень. Трохи більш ніж за годину на рахунку було вже понад 1,7 млн грн.

Увечері 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях і віддати Росії Крим. У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію.

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