Міненерго: 17 січня відбудуться перші торги "пільговим" газом для виробників
Міненергетики розпочало прийом заявок від виробників соціально значущих продуктів на участь у торгах "пільговим" газом
Про це повідомляє Міненерго у Facebook.
Виробники отримали можливість подати заявки на участь у торгах "пільговим" газом з обмеженою торговельною націнкою. Зробити це можна було до 16:00 п’ятниці, 14 січня.
Також Міненерго затвердило склад комітету з нагляду за біржовими торгами з продажу природного газу власного видобутку.
Після завершення прийому заявок комітет затвердить остаточний перелік компаній, допущених до торгів. Їх проведе Українська енергетична біржа 17 січня о 15.00. Перелік опублікують на сайті УЕБ.
Як пише Економічна правда, раніше Мінагрополітики встановило перелік у 6803 виробника товарів, що мають істотну соціальну значущість - такими є пшеничне борошно, пастеризоване молоко, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця, птиця (курка) та соняшникова олія.
- Нагадаємо, Голова Нафтогазу Юрій Вітренко розповів, що з квітня 2022 року ціни на газ можуть суттєво знизитися.
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