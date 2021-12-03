З кінця квітня 2022 року ціни на газ можуть знизитися, - Вітренко

Про це він повідомив в інтерв'ю BBC Україна.

"Зараз в принципі є очікування, що починаючи з кінця квітня ціни (на газ - ред.) будуть знижуватися. Навіть зараз, якщо ми подивимося на форвардні ціни (які визначають наперед - ред.), вони на наступне літо є набагато нижчими, ніж ціни цієї зими. І потім, якщо ми подивимося на форвардні ціни на наступну зиму, ми побачимо, що ціни будуть суттєво, в рази меншими”, - сказав Вітренко.

За словами голови Нафтогазу", в Україні діє фіксований тариф на газ, який визначається на рік. 1 травня 2022 року спливає термін дії чинної домовленості, і вже тоді встановлять нову річну ціну до 2023 року. Як зазначив Вітренко, такий спосіб фіксації тарифів вигідний для населення.

"Люди не можуть жити, коли в них кожного місяця збільшується або зменшується ціна. Тому ми і запровадили вимогу, щоб в ринковий спосіб, але постачальники визначали ціну на рік, а не на місяць. І це до речі, для українських споживачів було вчасне рішення уряду, тому що якби цього не сталося, то не сім-дев'ять грн платили б, а 30-40 грн”, - наголосив Вітренко.

Він також додав, що на ситуацію має вплинути реформа з підвищення енергоефективності: у її результаті населення буде споживати менше газу, і від цього будуть менші платіжки. Крім того, влада модернізуватиме систему субсидій, адресної фінансової допомоги людям, які не мають змоги сплачувати високу ринкову ціну.

Нагадаємо, у Європі ціни на газ 23 листопада знову зросли до понад $1000 за тисячу кубометрів через настання холодів та зменшення вітрогенерації.

26 листопада під час пресконференції президент Володимир Зеленський розповів, що буде, коли у 2024 році закінчиться контракт із Росією на транзит газу, та що передбачає реформа термомодернізації.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb