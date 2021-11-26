Зеленський розповів, що буде, коли закінчиться контракт із Росією на транзит газу, та чи є в Україні дефіцит вугілля

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресмарафону, передає Еспресо.TV.



"У нас зараз виклик номер один - це питання 2024 року, коли закінчиться контракт на транзит газу. Я вважаю, що це буде складний момент, ми повинні швидко впроваджувати реформу термомодернізації. Сьогодні на роботу в Офіс президента, Мінекономіки взяті спеціальні люди, які будуть займатися тільки цією реформою", - сказав Зеленський.



Президент зазначив, що термомодернізація передбачає встановлення обладнання для утеплення зовнішніх стін, які значно скорочують енергоспоживання. За словами Зеленського, державі це коштуватиме 300 млрд грн. Утеплювати планується багатоповерхівки, комунальні та державні заклади.



"Для мене і для майбутньої влади це єдиний вихід щодо енергонезалежності держави. Ми продемонструємо дуже серйозний крок щодо термомодернізації. Ми зробимо пілотну велику кількість багатоповерхових будинків і покажемо, що вони візьмуть в два рази менше газу", - розповів Зеленський.

Очільник держави висловив сподівання, що впровадження реформи триватиме 5 років.



Зеленський також наголосив на необхідності збільшувати видобуток газу, на який зараз досить висока ціна, та подавати його на експорт, щоб потім забезпечувати власні потреби.

"У нас сьогодні десь 60% видобутку від того, що потрібно для нашого споживача. Наша задача - у найближчі роки, щоб наша потреба була не більше цих 60%. Зробити так, щоб цього газу було достатньо", - сказав Зеленський.



Крім того, президент заявив, що в Україні наразі спостерігається дефіцит вугілля. За його словами, це питання вирішують за рахунок імпорту енергоносія - до України прямують 11 кораблів із вугіллям, а наступні контракти щодо імпорту очікуються в грудні 2021 року.



"Нашого вугілля не вистачає. Ми повинні імпортувати тими чи іншими можливостями. Ми не імпортуємо сьогодні вугілля з Росії чи Казахстану. Вихід - це кораблі", - сказав Зеленський.



Президент додав, що на вугілля ціна стала вище, та висловив думку, що вона знизиться. Дефіцит вугілля він назвав штучно створеним.



Зеленський наголосив, що першочергово держава слідкує за тим, аби не було відключень електроенергії.

"Наша задача - щоб не було відключень. У нас сьогодні Енергоатом працює, як ніколи: 13 блоків з 15 працює. Ми їх додатково охороняємо, тому що знаємо, що сьогодні усі хочуть зробити, щоб була енергетична дестабілізація в Україні", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що можуть мати місце тимчасові технічні проблеми у зв'язку з ремонтами певних блоків або через приватні компанії.



"Дуже хочу, щоб ті компанії, від яких це залежать, розуміли, що це наша спільна відповідальність", - підсумував Зеленський.







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