Ціна на газ у Європі знову перевищила $1000 за 1 тис. кубометрів
У вівторок, 23 грудня, ціна газу в Європі знову зросла до понад $1000 за тисячу кубометрів через настання холодів та зменшення вітрогенерації
Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані біржі ICE Futures.
Так, ціна грудневого ф'ючерсу сягнула EUR90,695 за МВт-год, тобто $1054 за тисячу кубометрів. При цьому торги відкрилися з $998 і перед зростанням знижувалися до $959 за тисячу кубометрів.
За даними видання, цього тижня у Європі очікується сезонне зниження температури повітря. У середньому в листопаді у регіоні майже на два градуси холодніше, ніж рік тому.
Крім того, тиждень 15-21 листопада минув зі слабкими показниками роботи вітряної генерації - вона забезпечила лише 12,6% енергобалансу Європи за середнього показника 14,8% (максимум 19,7%). У найближчі дні в регіоні очікується слабовітряна погода, що скорочує можливості вітрогенерації.
- Нагадаємо, 28 вересня ціна газу в Європі уперше в історії перевищила $1000 за 1 тис. кубометрів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.73
Купівля 26.73Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 30.03Продаж 30.47
- Актуальне
- Важливе