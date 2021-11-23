Ціна на газ у Європі знову перевищила $1000 за 1 тис. кубометрів

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані біржі ICE Futures.



Так, ціна грудневого ф'ючерсу сягнула EUR90,695 за МВт-год, тобто $1054 за тисячу кубометрів. При цьому торги відкрилися з $998 і перед зростанням знижувалися до $959 за тисячу кубометрів.



За даними видання, цього тижня у Європі очікується сезонне зниження температури повітря. У середньому в листопаді у регіоні майже на два градуси холодніше, ніж рік тому.



Крім того, тиждень 15-21 листопада минув зі слабкими показниками роботи вітряної генерації - вона забезпечила лише 12,6% енергобалансу Європи за середнього показника 14,8% (максимум 19,7%). У найближчі дні в регіоні очікується слабовітряна погода, що скорочує можливості вітрогенерації.

Нагадаємо, 28 вересня ціна газу в Європі уперше в історії перевищила $1000 за 1 тис. кубометрів.