Уперше в історії: ціна газу в Європі перевищила $1000 за 1 тис. кубометрів

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Ціна газу в Європі вперше в історії вирвалася за відмітку в $1000/тис. куб. м і вже досягла $1032", - повідомляє агентство з посиланням на дані біржі ICE Futures.



В агентстві зазначили, що ціна газу в Європі офіційно подолала попередній історичний мінімум, встановлений у березні 2018 року, коли Європу накрив холодний фронт "звір зі Сходу". Однак минулий рекорд був встановлений у кінці зими, а опалювальний сезон 2021/22 - ще не почався.



Ціна у Європі підскочила слідом за цінами в Азії - жовтневий ф'ючерс на азіатський спотовий СПГ-індекс JKM Platts напередодні додав відразу $60 і досяг $1042/1 тис. куб.м. Європа в умовах загального дефіциту поставок газу вимушена конкурувати за СПГ з преміальним ринком Азії.



В ІФ нагадали, що ціна котирувань на газ у Європі останнім часом нерозривно пов'язана з цінами на акції "Газпрому".



Зазначається, що ціна найближчого - жовтневого - ф'ючерса на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures зранку у вівторок досягла 82,245 євро/МВт-год, або $1030/тис. куб.м.



В агентстві також зауважили, що історичний рекорд ціни контракту "на день наперед" на TTF зафіксований 1 березня 2018 року - 76 євро/МВт-год, або $969/тис. куб.м.

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