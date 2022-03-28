Мінфін оголосив черговий аукціон з продажу військових облігацій на 29 березня

Про це повідомило Міністерство фінансів у прес-релізі.



"Завтра, 29 березня, відбудуться аукціони з продажу військових облігацій. Залучені кошти підуть на забезпечення проведення пріоритетних видатків держбюджету України в умовах військового стану", – йдеться у повідомленні.



Мінфін пропонуватиме цінні папери сроком на півроку та 1,3 роки.



Від 1 000 грн інвестувати у військові облігації можна через такі банки-первинні дилери: Укргазбанк (можна також через мобільний застосунок), Укрексімбанк, Альфа-Банк, ПУМБ (є можливість інвестування в ОВДП через мобільний додаток, скасовані комісії зберігача і брокера), банк "Південний" (для військових облігацій відкриття рахунку в цінних паперах коштуватиме 1 грн, виконання облікових операцій з цінними паперами (зарахування) – 1 грн).

Також з мінімальною сумою інвестицій в 1 тис. грн можна придбати військові облігації у ліцензованих брокерів: ICU (пропонує спрощену процедуру відкриття рахуноку та придбання паперів у кілька кліків), "Універ Капітал" (без комісії броекра, можна придбати папери через мобільний додаток Wotan), "Дрегон Капітал" ( без торгових та депозитарних комісій, без підтвердження джерела походження коштів, по спрощеній реєстрації нових клієнтів), а також "БТС Брокер" (для фізичних осіб комісії відсутні, є можливіть придбати облігації через мобільний додаток).





Нагадаємо, Офіс президента закликає міжнародний бізнес купувати військові облігації України.









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