Мінфін оголосив черговий аукціон з продажу військових облігацій на 29 березня
Придбати військові облігації на аукціоні 29 березня сроком на півроку та 1,3 роки можна через банки-дилери та в ліцензованих брокерів, мінімальна сума інвестиції - 1 тис. грн
Про це повідомило Міністерство фінансів у прес-релізі.
"Завтра, 29 березня, відбудуться аукціони з продажу військових облігацій. Залучені кошти підуть на забезпечення проведення пріоритетних видатків держбюджету України в умовах військового стану", – йдеться у повідомленні.
Мінфін пропонуватиме цінні папери сроком на півроку та 1,3 роки.
Від 1 000 грн інвестувати у військові облігації можна через такі банки-первинні дилери: Укргазбанк (можна також через мобільний застосунок), Укрексімбанк, Альфа-Банк, ПУМБ (є можливість інвестування в ОВДП через мобільний додаток, скасовані комісії зберігача і брокера), банк "Південний" (для військових облігацій відкриття рахунку в цінних паперах коштуватиме 1 грн, виконання облікових операцій з цінними паперами (зарахування) – 1 грн).
Також з мінімальною сумою інвестицій в 1 тис. грн можна придбати військові облігації у ліцензованих брокерів: ICU (пропонує спрощену процедуру відкриття рахуноку та придбання паперів у кілька кліків), "Універ Капітал" (без комісії броекра, можна придбати папери через мобільний додаток Wotan), "Дрегон Капітал" ( без торгових та депозитарних комісій, без підтвердження джерела походження коштів, по спрощеній реєстрації нових клієнтів), а також "БТС Брокер" (для фізичних осіб комісії відсутні, є можливіть придбати облігації через мобільний додаток).
Нагадаємо, Офіс президента закликає міжнародний бізнес купувати військові облігації України.
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