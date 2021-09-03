Мінфін розраховує утримати інфляцію в Україні в межах 10%

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Є сподівання, що вдасться утримати інфляцію в рамках 10%, не перевищуючи 10%", - цитує агентство слова міністра фінансів Сергія Марченка.



Коментуючи погіршення очікувань низки інвестиційних банків щодо зростання економіки України, міністр зазначив, що ці прогнози базуються на показниках зростання ВВП у другому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Поки що складно оцінювати кінець року, тому що основні капітальні інвестиції та видатки плануються на третій-четвертий квартал", - сказав Марченко.

За його словами, ситуація буде покращуватися, про що свідчить постійне зростання роздрібного товарообігу, а також потенціал зростання будівельної галузі.



"Ми до кінця року очікуємо стабільної ситуації і щодо держфінансів, і в економіці, без різких шоків. Я думаю, що 4% ВВП зростання цього року у нас буде", - підсумував Марченко.

Нагадаємо, інфляція за підсумками липня 2021 року в Україні зросла до 10,2% у річному вимірі, тоді як у червні цей показник був на рівні 9,5%. Водночас, Національний банк України очікує, що за підсумками третього кварталу інфляція сягне піку цього року на рівні 11,2%.