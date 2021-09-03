Мінфін розраховує утримати інфляцію в Україні в межах 10%
Міністерство фінансів бачить потенціал для утримання інфляції в Україні в межах 10%
Про це пише Інтерфакс-Україна.
"Є сподівання, що вдасться утримати інфляцію в рамках 10%, не перевищуючи 10%", - цитує агентство слова міністра фінансів Сергія Марченка.
Коментуючи погіршення очікувань низки інвестиційних банків щодо зростання економіки України, міністр зазначив, що ці прогнози базуються на показниках зростання ВВП у другому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року.
"Поки що складно оцінювати кінець року, тому що основні капітальні інвестиції та видатки плануються на третій-четвертий квартал", - сказав Марченко.
За його словами, ситуація буде покращуватися, про що свідчить постійне зростання роздрібного товарообігу, а також потенціал зростання будівельної галузі.
"Ми до кінця року очікуємо стабільної ситуації і щодо держфінансів, і в економіці, без різких шоків. Я думаю, що 4% ВВП зростання цього року у нас буде", - підсумував Марченко.
- Нагадаємо, інфляція за підсумками липня 2021 року в Україні зросла до 10,2% у річному вимірі, тоді як у червні цей показник був на рівні 9,5%. Водночас, Національний банк України очікує, що за підсумками третього кварталу інфляція сягне піку цього року на рівні 11,2%.
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