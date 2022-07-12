Мінфін вперше підвищив ставки дохідності за військовими облігаціями
Міністерство фінансів на аукціоні 12 липня підвищило дохідність за військовими облігаціями в доларах до 4-4,5%, тоді як дохідність гривневих облігацій залишилася без змін
Про це свідчать дані Міністерства фінансів, пише Інтерфакс-Україна.
Мінфін на аукціоні 12 липня вперше підняв ставки дохідності військових облігацій, а саме – за доларовими паперами.
Хоча тримісячні облігації міністерство пропонувало, як і раніше, під 3% річних, дохідність облігацій в доларах на півроку зросла з 3,5% до 4%, на рік - з 3,7% до 4,5%.
Такий крок дозволив залучити від доларових облігацій $330,5 млн, набільше було продано піврічних паперів.
При цьому дохідність гривневих військових облігацій залишилася незмінною, через що обсяг їх продажу залишився низьким – 143,5 млн грн.
- Нагадаємо, Мінфін відмовлявся підвищувати дохідність військових облігацій, незважаючи на стрімке підвищення облікової ставки НБУ і очікування інвесторів.
- Нацбанк 2 червня змінив обікову ставку вперше з часів повномасштабного вторгнення Росії.
- В Україні запустили перший токен, забезпечений військовими облігаціями, мінімальна інвестиція - 100 грн.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.67
Купівля 35.67Продаж 36.75
-
EUR
Купівля 35.69Продаж 37.01
- Актуальне
- Важливе