Про це свідчать дані Міністерства фінансів, пише Інтерфакс-Україна.

Мінфін на аукціоні 12 липня вперше підняв ставки дохідності військових облігацій, а саме – за доларовими паперами.

Хоча тримісячні облігації міністерство пропонувало, як і раніше, під 3% річних, дохідність облігацій в доларах на півроку зросла з 3,5% до 4%, на рік - з 3,7% до 4,5%.

Такий крок дозволив залучити від доларових облігацій $330,5 млн, набільше було продано піврічних паперів.

При цьому дохідність гривневих військових облігацій залишилася незмінною, через що обсяг їх продажу залишився низьким – 143,5 млн грн.

Нагадаємо, Мінфін відмовлявся підвищувати дохідність військових облігацій, незважаючи на стрімке підвищення облікової ставки НБУ і очікування інвесторів.

Нацбанк 2 червня змінив обікову ставку вперше з часів повномасштабного вторгнення Росії.

В Україні запустили перший токен, забезпечений військовими облігаціями, мінімальна інвестиція - 100 грн.

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