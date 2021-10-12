Мінфін завершив тестування митників: половина посадовців отримала успішний результат

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.



Згідно з повідомленням, експериментальний проєкт з тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності закінчено. Загалом у ньому взяли участь 9 441 посадовців, або 97% від загальної кількості митників в Україні.



У пресслужбі нагадали, що в рамках тестування митники мали пройти три рівні: на знання митного та антикорупційного законодавства, на загальні здібності (абстрактне, числове та вербальне мислення), а також на благонадійність.



"Слід зауважити, що посадові особи митних органів продемонстрували достатній рівень знань та здібностей до якісного виконання службових обов'язків", - йдеться у повідомленні.



Так, за підсумками тестування, більше половина учасників отримала успішні результати. Щодо решти планується здійснення ретельного контролю за службовою діяльністю та проведення навчальних заходів у рамках оновленої системи підвищення кваліфікації.



Водночас у пресслужбі повідомили, що більше ста посадовців не склали тестування успішно. Щодо них плануються відповідні кадрові рішення, зокрема розірвання контрактів та звільнення з митних органів.

Нагадаємо, 20 квітня в Україні розпочалось тестування співробітників Державної митної служби на благонадійність.