Мініфраструктури підписало меморандум з катарським інвестором для розвитку готельної й туристичної сфер

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.



Меморандум покликаний на залучення інвестицій, розвиток туристичної та готельної інфраструктури. Зокрема, йдеться про модернізацію ДП «Готель «Україна».



"Наступного року туристична галузь отримає рекордні видатки як для розвитку інфраструктури, так і для просування України у світі. Створення пільгових умов для підприємців у галузі та залучення іноземних інвесторів - логічний крок для підвищення ефективності державних інвестицій. Наші партнери з Катару мають успішний досвід масштабних проєктів у готельному бізнесі у різних куточках світу. Київ заслуговує на готельні комплекси світового рівня. Також сьогодні було домовлено про створення Університету гостинності. Спільно з інвесторами ми створимо умови не лише для розвитку інфраструктури, але й людського капіталу. Нова освітня установа має стати частиною "Президентського університету", адже йдеться про інноваційні підходи та залучення найкращого світового досвіду", - пояснив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.



Напрямами співпраці міністерства з катарським інвестором є реалізація спільних проєктів у галузі туризму; обмін досвідом щодо розвитку готельного бізнесу; розробка концепції та перспективних планів розвитку готелю. Також заплановане переобладнання готелю "Україна".



Меморандум про співпрацю та взаєморозуміння, згідно з яким в Україні мають відкрити Університет гостинності, підписали Державне агентство розвитку туризму та Міжнародна освітня компанія Al Rayyan W.L.L. У закладі освіти планують залучення сучасних методик навчання, використання цифрових інструментів та імплементація успішного міжнародного досвіду у галузі гостинності.



"Наразі в Україні нараховується 120 вищих навчальних закладів, які готують бакалаврів за спеціальністю 242 Туризм та 75 закладів, які готують за спеціальністю 241 Готельно-ресторанний бізнес. Загалом у 2021 році ці заклади випустили близько 2,5 тисяч працівників за спеціальністю туризм та 2,5 тисячі за спеціальністю готельно-ресторанна справа. Однак ми розуміємо, що на сьогодні галузь потребує зміни підходів і адаптації навчальних програм і кваліфікаційних стандартів до реалій сьогодення і вимог ринку. Підписання Меморандуму сприятиме відкриттю нового та сучасного Університету гостинності в Україні, підвищення рівня освіти в туристичній галузі, що сприятиме збільшенню кількості кваліфікованих працівників та дасть потужний поштовх для розвитку туризму загалом", - розповіла голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів.



Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (ARTIC) - одна з провідних світових міжнародних готельних груп. Вона входить до холдингу Al Faisal, головний офіс якого знаходиться в Катарі. Поточний інвестиційний портфель компанії включає понад 34 відомих та знакових об’єктів у центрі міста та курортних місцях на Близькому Сході та в Північній Африці, Європі та Північній Америці. Серед проєктів ARTIC: The St. Regis Washington (США), Aleph Rome Hotel Curio Collection by Hilton (Італія), Radisson Blu Aqua Hotel Chicago (США), City Centre Rotana Doha (Катар) тощо.

Нагадаємо, 31 травня президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні нового університету під своїм патронатом, частиною якого стане Університет гостинності.

16 червня Кабмін ухвалив концепцію університету.