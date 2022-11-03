Про це він сказав у інтерв'ю виданню Сadenaser.

Він зазначив, що Україна намагається реалізувати багато інших елементів, для закінчення цієї війни, проте необхідний мінімум - повна відсутність Росії в Україні.

На питання, чи входить до умов завершення війни звільнення Криму, Кулеба відповів ствердно та наголосив, що світ має припинити відокремлювати Крим від інших окупованих територій, адже це теж анексовані землі України, і вони завжди були українськими. За його словами, варто позбуватися російського наративу про "особливість" цієї території, адже це також частина України.

"Я думаю, що ми повинні припинити наголошувати на Криму, тому що Крим нічим не відрізняється від Донецька чи Луганська. Це - частина України. Коли журналісти роблять цей наголос, кажучи "включно з Кримом", вони створюють враження, ніби Крим - це щось справді особливе, до чого слід ставитися інакше. Але так бути не повинно, бо це просто інша частина території України. І як би не ставилася до цього Росія чи будь-яка інша країна, ми не повинні втручатися в цей наратив, який говорить, що це особлива територія, до якої потрібно ставитися інакше", - каже він.

Кулеба також наголосив, що юридичне значення анексії Донецька, Луганська, Криму, Запоріжжя та Херсонщини дорівнює нулю.

В понеділок, 31 жовтня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на ранкові обстріли росіянами енергетичних об'єктів України та зазначив, що масовані російські атаки по Україні - не "відповідь", а бажання вбивати цивільних.