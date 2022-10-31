Масована російська атака по Україні - не "відповідь", а бажання вбивати цивільних, - Кулеба
В понеділок, 31 жовтня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на ранкові обстріли росіянами енергетичних об'єктів України
Про це він пише у своєму twitter.
Кулеба зазначає, що Росія "воює з мирним населенням" замість того, аби воювати на полі бою. Він також наголосив, що ці обстріли не можна назвати "відповіддю", це всього лише наявність ракет та бажання росіян вбивати українців.
"Чергова партія російських ракет влучила в критичну інфраструктуру України. Замість того, щоб воювати на полі бою, Росія воює з мирним населенням. Не виправдовуйте ці напади, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це тому, що в неї все ще є ракети та бажання вбивати українців", - пише міністр.
- 31 жовтня РФ завдала масованого удару по території України: постраждав Київ, Київщина, Харків, Черкащина, Запоріжжя, Вінниччина та Хмельниччина.
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