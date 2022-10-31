Про це повідомили очільник Київської ОВА Олексій Кулеба та начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Київщина. В одній із громад області – прильоти. Крім того, в області використання обмеження електроенергії", - написав Кулеба.

Він зазначив, що через масовані обстріли в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

"Також в регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії! Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики", - радить Кулеба.

Усіх, до кого не застосовувуються відключення світла, закликають економно використовувати електроенергію.

За словами Нєбитова, в одному із районів Київщини Силами протиповітряної оборони збито ворожі ракети. Водночас внаслідок обстрілів і влучань окупантів є пошкоджені будівлі та потерпілі.



На місцях також працюють рятувальники та поліція.

31 жовтня РФ вдарила по об’єктах критичної інфраструктури Києва: частина міста знеструмлена.

Росіяни вдарили і по Харкову: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Також окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині, Запоріжжя, Буковини.

Сили протиповітряної оборони збили російські ракети над Львівською областю. Проте на Вінниччині та Хмельниччині збиті силами ППО ракети окупантів упали на цивільні об'єкти.

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