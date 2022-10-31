Київщина зазнала ракетних ударів: пошкоджені будівлі, є потерпілі
Уранці 31 жовтня ворожі війська атакували Київську область, внаслідок чого є пошкодження та потерпілі
Про це повідомили очільник Київської ОВА Олексій Кулеба та начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
"Київщина. В одній із громад області – прильоти. Крім того, в області використання обмеження електроенергії", - написав Кулеба.
Він зазначив, що через масовані обстріли в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.
"Також в регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії! Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики", - радить Кулеба.
Усіх, до кого не застосовувуються відключення світла, закликають економно використовувати електроенергію.
За словами Нєбитова, в одному із районів Київщини Силами протиповітряної оборони збито ворожі ракети. Водночас внаслідок обстрілів і влучань окупантів є пошкоджені будівлі та потерпілі.
На місцях також працюють рятувальники та поліція.
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- Сили протиповітряної оборони збили російські ракети над Львівською областю. Проте на Вінниччині та Хмельниччині збиті силами ППО ракети окупантів упали на цивільні об'єкти.
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