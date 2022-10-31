Окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині

Про це повідомляє голова Черкаської ОДА Ігор Табурець у своєму телеграмі.

Він зазначає, що частина області знеструмлена. На місці аварії працюють аварійні служби.

У Києві вранці 31 жовтня прогриміли вибухи.

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