Окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині
У понеділок, 31 жовтня, окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині
Про це повідомляє голова Черкаської ОДА Ігор Табурець у своєму телеграмі.
Він зазначає, що частина області знеструмлена. На місці аварії працюють аварійні служби.
- У Києві вранці 31 жовтня прогриміли вибухи.
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