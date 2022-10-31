Росіяни вдарили по Харкову: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
Російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури у Харкові
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Два прильоти Харковом. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті", - написав Терехов.
Своєю чергою Синєгубов уточнив, що ворожі удари прогриміли о 8:00 ранку у Харкові та Чугуївському району. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода.
"Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", - додав він.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.35
Купівля 39.35Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 38.47Продаж 39.31
- Актуальне
- Важливе