Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Два прильоти Харковом. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті", - написав Терехов.

Своєю чергою Синєгубов уточнив, що ворожі удари прогриміли о 8:00 ранку у Харкові та Чугуївському району. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода.

"Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", - додав він.

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