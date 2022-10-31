Ворог атакував ракетами Запоріжжя: є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури
Близько 08:00 31 жовтня ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю, внаслідок чого можливі перебої з електропостачанням
Про це розповів очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
"Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом", - наголосив він.
Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань.
Мешканців міста закликають бути обережними, адже можливі нові удари.
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