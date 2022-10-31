Про це розповів очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом", - наголосив він.

Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань.

Мешканців міста закликають бути обережними, адже можливі нові удари.

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