Над Львівщиною українська ППО збила три ворожі ракети
У понеділок вранці, 31 жовтня, під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили російські ракети над Львівською областю
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрацї Максим Козицький.
"Вранці воїни Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України збили над Львівщиною три ракети окупанта. Дякуємо нашим захисникам неба, які швидко зорієнтувалися в складних погодних умовах та змогли вберегти нашу область", - написав Козицький на своїй фейсбук-сторінці.
За його словами, руйнувань і постраждалих вдалося уникнути.
Варто зазначити, що у Львові та області тривога розпочалася о 07:23 ранку і тривала до 10:07.
- 31 жовтня РФ вдарила по об’єктах критичної інфраструктури Києва: частина міста знеструмлена.
- Росіяни вдарили по Харкову: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
- Також окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині.
- Близько 08:00 31 жовтня ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю, внаслідок чого можливі перебої з електропостачанням.
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