Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"Внаслідок ракетних влучань пошкоджено об’єкти енергетики гідроакумулювальної електростанції у Дністровському районі. На місцях працюють слідчі, прокурори та екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Раніше голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запарнюк на своїй фейсбук-сторінці повідомив, що сьогодні о 08:40 внаслідок ракетного удару пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Там відбулося загоряння.

"Наразі пожежу локалізовано. 8 людей отримали незначні тілесні ушкодження (порізи), медичної допомоги не потребують. Можу сказати, що всі служби відпрацювали злагоджено та оперативно. Фахівці оцінюють збитки. Але вже зараз можемо говорити, що наслідки такого удару є дуже відчутними для всієї енергосистеми України", - розповів Запарнюк.

Він також додав, що пошкодженя є критичними. При цьому життю та здоров’ю людей нічого не загрожує. Постраждалих серед населення немає.

Варто зазначити, що раніше усі ракети росіян над Буковиною були збиті ППО. Це – перше влучання за весь час повномасштабного вторгнення.

31 жовтня РФ завдала масованого удару по території України: постраждав Київ, Київщина, Харків, Черкащина, Запоріжжя, Вінниччина та Хмельниччина.

У Кривому Розі ракета влучила в промислове підприємство..

Через масовані ракетні удари російської армії по Києву 80% містян залишились без водопостачання.