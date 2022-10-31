Про це в Telegram повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, на Кривий Ріг окупанти скерували три ракети, дві з них збили наші Повітряні Сили.

"Кривий Ріг. Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті (дякуємо ППО), одна крилата ракета – влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат", - написав Вілкул.

Він попередив, що протягом дня можливі повторні атаки, тож закликав містян не ігнорувати повітряні тривоги.

Після ранкового ракетного обстрілу 31 жовтня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ негайно передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

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