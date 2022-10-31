У Кривому Розі ракета влучила в промислове підприємство
У Кривому Розі Дніпропетровської області під час ракетної атаки 31 жовтня ворожа ракета влучила в промислове підприємство
Про це в Telegram повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, на Кривий Ріг окупанти скерували три ракети, дві з них збили наші Повітряні Сили.
"Кривий Ріг. Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті (дякуємо ППО), одна крилата ракета – влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат", - написав Вілкул.
Він попередив, що протягом дня можливі повторні атаки, тож закликав містян не ігнорувати повітряні тривоги.
- Після ранкового ракетного обстрілу 31 жовтня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ негайно передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони.
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