Про це він написав у Twitter.

На думку представника ОП, зарубіжні країни занадто спокійно реагують на масові руйнування в Україні внаслідок атак окупанта.

"Черговий масований каскадний ракетний удар по десятках міст України. Не сумніваюся, що світу цікаво дивитися на масові руйнування, "заморожування" цілої країни у прямому ефірі, а потім всерйоз слухати "переговорні пропозиції" Росії. І всіляко відкладати передавання систем ППО", - обурився Подоляк.

Уранці 31 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Російська армія вдарила по низці міст, у Києві було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого частину міста знеструмлено.

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