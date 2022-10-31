Ранковий ракетний обстріл: Подоляк закликав світ негайно передати Україні засоби ППО
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ негайно передати Україні системи протиповітряної оборони
Про це він написав у Twitter.
На думку представника ОП, зарубіжні країни занадто спокійно реагують на масові руйнування в Україні внаслідок атак окупанта.
"Черговий масований каскадний ракетний удар по десятках міст України. Не сумніваюся, що світу цікаво дивитися на масові руйнування, "заморожування" цілої країни у прямому ефірі, а потім всерйоз слухати "переговорні пропозиції" Росії. І всіляко відкладати передавання систем ППО", - обурився Подоляк.
- Уранці 31 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Російська армія вдарила по низці міст, у Києві було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого частину міста знеструмлено.
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