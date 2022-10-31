Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

"Фахівці Київводоканалу працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. Наразі через аварійну ситуацію у Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання", - йдеться в повідомленні.

У водоканалі запевнили, що їхні спеціалісти роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити водопостачання.

На сайті Київфонду опублікували актуальну карту працюючих бюветів, де містяни можуть набрати питну воду.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, що енергопостачання вже частково відновили в Деснянському районі столиці, тож за кілька годин в оселях киян з'явиться і вода.

"За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково - правого", - написав міський голова.

Уранці 31 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Російська армія вдарила по низці міст, у Києві було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого частину міста знеструмлено.

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