На Вінниччині та Хмельниччині збиті ракети окупантів упали на цивільні об'єкти

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у своєму телеграмі.

За його словами, є руйнування, але загиблих та поранених немає. На місці працюють спецслужби та ДСНС.

Повідомлення про роботу ППО на Вінниччині надійшло о 07:57.

Пізніше, о 09:36, голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій також повідомив, що ворожу ракету збили над Хмельниччиною. Є руйнування цивільного об'єкту, працює ДСНС. За попередньою інформацією, потерпілих немає.

31 жовтня РФ вдарила по об’єктах критичної інфраструктури Києва: частина міста знеструмлена.

Росіяни вдарили по Харкову: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Також окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині.

Близько 08:00 31 жовтня ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю, внаслідок чого можливі перебої з електропостачанням.

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