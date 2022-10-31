На Вінниччині та Хмельниччині збиті ракети окупантів упали на цивільні об'єкти
Вранці 31 жовтня збиті силами ППО ракети окупантів упали на цивільні об'єкти на Вінниччині та Хмельниччині, постраждалих немає
Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у своєму телеграмі.
За його словами, є руйнування, але загиблих та поранених немає. На місці працюють спецслужби та ДСНС.
Повідомлення про роботу ППО на Вінниччині надійшло о 07:57.
Пізніше, о 09:36, голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій також повідомив, що ворожу ракету збили над Хмельниччиною. Є руйнування цивільного об'єкту, працює ДСНС. За попередньою інформацією, потерпілих немає.
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