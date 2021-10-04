Мінінфраструктури знайшло підрядника для добудови Дарницького моста у Києві

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.



Згідно з повідомленням, регіональна філія Укрзалізниці "Південно-Західна залізниця" підписала контракт вартістю 1,15 млрд грн з компанією "Автострада" на проведення будівельних робіт на залізнично-автомобільному мості через Дніпро у Києві.



У пресслужбі зазначили, що цей міст понад десять років знаходиться у недобудованому стані. Йдеться про добудову автомобільних з'їздів на лівому березі Дніпра.



Так, відсутність усього комплексу розв'язок та освітлення стали причиною того, що транспорт не може використовувати Дарницький мостовий перехід, як це передбачено проєктом.



У результаті, зазначили у пресслужбі, виникає дисбаланс транспортних потоків: сусідні мости - Південний та Міст Патона - значно перевантажені, тоді як Дарницький має суттєвий резерв пропускної здатності. Так, цей мостовий перехід має шість смуг руху, по три у кожному напрямку і його пропускна здатність - 35 тис. автомобілів на добу.

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