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Головна Економіка Мінінфраструктури знайшло підрядника для добудови Дарницького моста у Києві

Мінінфраструктури знайшло підрядника для добудови Дарницького моста у Києві

4 жовтня, 2021 понедiлок
14:51
Економіка Дарницький міст

Укрзалізниця підписала контракт з підрядником вартістю 1,15 млрд грн на добудову Дарницького мосту в Києві

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, регіональна філія Укрзалізниці "Південно-Західна залізниця" підписала контракт вартістю 1,15 млрд грн з компанією "Автострада" на проведення будівельних робіт на залізнично-автомобільному мості через Дніпро у Києві.

У пресслужбі зазначили, що цей міст понад десять років знаходиться у недобудованому стані. Йдеться про добудову автомобільних з'їздів на лівому березі Дніпра.

Так, відсутність усього комплексу розв'язок та освітлення стали причиною того, що транспорт не може використовувати Дарницький мостовий перехід, як це передбачено проєктом.

У результаті, зазначили у пресслужбі, виникає дисбаланс транспортних потоків: сусідні мости - Південний та Міст Патона - значно перевантажені, тоді як Дарницький має суттєвий резерв пропускної здатності. Так, цей мостовий перехід має шість смуг руху, по три у кожному напрямку і його пропускна здатність - 35 тис. автомобілів на добу.

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будівництво
Укрзалізниця
інфраструктура
Київ
мост
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